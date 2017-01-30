Дальнобойщики заплатят 850 рублей за проезд по ЗСД в Петербурге

Проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра в Петербурге (ЗСД) станет платным 4 февраля, следует из сообщения ООО «Магистраль Северной столицы». С это дня начинают работу барьерные пункты взимания платы на въезде и выезде с набережной реки Екатерингофки. Проезд был бесплатным с 2 декабря из-за необходимости оформления юридических документов.

Проезд для легковых автомобилей по всему ЗСД составит 300 руб., по каждой из пяти тарифных зон - 50 руб. Для владельцев транспондера он будет на 15% дешевле. На ЗСД работает система взимания платы Flow+, которая считает стоимость за пройденный километраж. Водителям грузовых автомобилей без транспондера за пять зон придется заплатить 650 руб., водителям седельных тягачей - 850 руб. До этого проезд для легковых автомобилей по южному участку стоил 80 руб. за две тарифные зоны и 180 руб. за этот же участок для трехосных автомобилей, по северному участку - 100 и 220 руб. соответственно.

В январе дальнобойщики на несколько часов перекрыли движение на ЗСД: водители нескольких машин совершили намеренные ДТП и наезды на шлагбаумы. В акции участвовало 15 активистов Объединения перевозчиков России (ОПР). По словам секретаря ОПР Сергея Владимирова, перевозчики настаивают на том, что проезд по ЗСД должен быть бесплатным: «Трасса фактически была построена за государственный счет, а плата при этом уходит частной компании».

Стоимость ЗСД – 212 млрд руб., северный и южный участки строились на средства петербургского бюджета, центральный участок строила МСС за 120 млрд руб., из которых 50,7 млрд вложил федеральный бюджет, остальное – сам концессионер. Концессионер возместит инвестиции, собирая плату (9,6 млрд руб. в год). Если она окажется меньше, разницу компенсирует город. В бюджете 2016 г. на это заложено 4,1 млрд руб., в 2017 г. – 4,6 млрд руб. В случае отказа от ежегодных компенсаций городу придется вернуть МСС 70 млрд руб., вложенных в строительство. Проект должен выйти на окупаемость с 2020 г.