Транспорт

Дальнобойщики заплатят 850 рублей за проезд по ЗСД в Петербурге

Центральный участок трассы станет платным с 4 февраля
Дальнобойщики заплатят 850 рублей за проезд по ЗСД в Петербурге
Дальнобойщики заплатят 850 рублей за проезд по ЗСД в Петербурге
Е. Егоров / Ведомости

Проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра в Петербурге (ЗСД) станет платным 4 февраля, следует из сообщения ООО «Магистраль Северной столицы». С это дня начинают работу барьерные пункты взимания платы на въезде и выезде с набережной реки Екатерингофки. Проезд был бесплатным с 2 декабря из-за необходимости оформления юридических документов.

Плата за время
Платная трасса в городской черте Петербурга дорого обойдется бюджету

Проезд для легковых автомобилей по всему ЗСД составит 300 руб., по каждой из пяти тарифных зон - 50 руб. Для владельцев транспондера он будет на 15% дешевле. На ЗСД работает система взимания платы Flow+, которая считает стоимость за пройденный километраж. Водителям грузовых автомобилей без транспондера за пять зон придется заплатить 650 руб., водителям седельных тягачей - 850 руб. До этого проезд для легковых автомобилей по южному участку стоил 80 руб. за две тарифные зоны и 180 руб. за этот же участок для трехосных автомобилей, по северному участку - 100 и 220 руб. соответственно.

В январе дальнобойщики на несколько часов перекрыли движение на ЗСД: водители нескольких машин совершили намеренные ДТП и наезды на шлагбаумы. В акции участвовало 15 активистов Объединения перевозчиков России (ОПР). По словам секретаря ОПР Сергея Владимирова, перевозчики настаивают на том, что проезд по ЗСД должен быть бесплатным: «Трасса фактически была построена за государственный счет, а плата при этом уходит частной компании».

Стоимость ЗСД – 212 млрд руб., северный и южный участки строились на средства петербургского бюджета, центральный участок строила МСС за 120 млрд руб., из которых 50,7 млрд вложил федеральный бюджет, остальное – сам концессионер. Концессионер возместит инвестиции, собирая плату (9,6 млрд руб. в год). Если она окажется меньше, разницу компенсирует город. В бюджете 2016 г. на это заложено 4,1 млрд руб., в 2017 г. – 4,6 млрд руб. В случае отказа от ежегодных компенсаций городу придется вернуть МСС 70 млрд руб., вложенных в строительство. Проект должен выйти на окупаемость с 2020 г.

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5 января дальнобойщики перекрыли въезды на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге и протаранили половину пропускных пунктов, передало «Эхо Москвы»
Петр Ковалев / ТАСС
5 января дальнобойщики перекрыли въезды на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге и протаранили половину пропускных пунктов, передало «Эхо Москвы»
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Из-за этого на дороге на южном въезде со стороны Благодатной улицы образовалась огромная пробка. По сообщению радиостанции, дальнобойщики протестуют против платы за проезд по автотрассе, построенной частично на бюджетные деньги
Петр Ковалев / ТАСС
Из-за этого на дороге на южном въезде со стороны Благодатной улицы образовалась огромная пробка. По сообщению радиостанции, дальнобойщики протестуют против платы за проезд по автотрассе, построенной частично на бюджетные деньги
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По другой информации, акцию проводят активисты Объединения перевозчиков России во главе с лидером Андреем Бажутиным. 29 декабря Андрей Бажутин был задержан на ЗСД за попытку повредить шлагбаум, сообщил городской ресурс
Петр Ковалев / ТАСС
По другой информации, акцию проводят активисты Объединения перевозчиков России во главе с лидером Андреем Бажутиным. 29 декабря Андрей Бажутин был задержан на ЗСД за попытку повредить шлагбаум, сообщил городской ресурс
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Центральный участок ЗСД открыли в начале декабря в присутствии президента Владимира Путина. 11,7 км дороги с несколькими мостами обошлись более чем в 120 млрд руб.
Петр Ковалев / ТАСС
Центральный участок ЗСД открыли в начале декабря в присутствии президента Владимира Путина. 11,7 км дороги с несколькими мостами обошлись более чем в 120 млрд руб.
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Вся трасса ЗСД протяженностью 46,6 км стоит 212 млрд руб. Центральный участок останется бесплатным до весны, сейчас проехать весь ЗСД в час пик на легковом автомобиле стоит 180 руб.
Петр Ковалев / ТАСС
Вся трасса ЗСД протяженностью 46,6 км стоит 212 млрд руб. Центральный участок останется бесплатным до весны, сейчас проехать весь ЗСД в час пик на легковом автомобиле стоит 180 руб.
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