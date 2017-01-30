«Желдорэкспедиция» станет основным владельцем Exist.ru

Крупнейший интернет-торговец автозапчастями Exist.ru закончил акционерный конфликт. В результате у интернет-площадки появится новый крупный акционер - основатель одного из крупнейших в России грузоперевозчиков, рассказали «Ведомостям» участники сделки.

Онлайн-ритейлер в последний год работал в состоянии акционерного конфликта. Как сообщал «Коммерсантъ», Валерий Чикин, Юрий Поляков, владевшие тогда долями в «А+А эксист инфо», и Юрий Буковников решили продать 50% компании своему партнеру Владиславу Доморацкому за $25 млн в апреле 2016 г. Доля Доморацкого составляла 50%. Миноритариев поддерживало инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1.

По данным газеты, ранее Доморацкий был готов заплатить $10 млн в рассрочку на пять лет; цену в $25 млн он счел завышенной. А затем он предложил партнерам продать им свою долю за 640 млн руб.

Партнеры приняли эту оферту, рассказал «Ведомостям» управляющий директор А1 Андрей Тясто, представляющий минторитариев. Затем ООО «А+А эксист инфо», которое владеет доменом Exist.ru, торговым знаком, программным обеспечением, перешло к Буковникову, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ на начало 2017 г.

Остальное, включая центральный склад и сеть региональных офисов, остаётся в собственности г-на Доморацкого и его партнёров, Алексея Белова и Максима Мартынова, уверяет представитель Доморацкого.

Буковников принял оферту и выкупил долю в соответствии с её условиями, подтверждает представитель Доморацкого. Изменения в составе собственников не повлияли работу ООО «Эксист-М» с ООО «А+А Эксист инфо», коммерческие взаимодействие компаний продолжается в обычном режиме, отметил он.

По итогам 2015 г. Exist.ru входил в число крупнейших онлайн-продавцов в России и замыкал первую пятерку, по данным рейтинга Ecommerce Index Top-100, составленного аналитиками Data Insight и Ruward. Его онлайн-продажи эксперты оценивали в 17,3 млрд руб.

По словам Тясто, сейчас завершается сделка по покупке 70%-ной доли в Exist.ru, покупатель - перевозчик грузов «Желдорэкспедиция». Основатель последней Владимир Назаров подтвердил «Ведомостям» это.