Орешкин в «Газпроме» последит за инвестпрограммой

Совет директоров «Газпрома» может остаться почти в прежнем составе
Сергей Портер / Ведомости
Министр экономического развития Максим Орешкин может быть номинирован в совет директоров «Газпрома», рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и человек, близкий к акционерам «Газпрома». Сейчас Росимущество составляет списки кандидатов в советы директоров госкомпаний, напоминает представитель ведомства, потом кандидатуры будут обсуждаться в администрации президента, после чего решение вынесет правительство. Срок выдвижения кандидатов в совет директоров «Газпрома» истекает во вторник.