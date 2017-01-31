Орешкин в «Газпроме» последит за инвестпрограммой

Министр экономического развития Максим Орешкин может быть номинирован в совет директоров «Газпрома», рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и человек, близкий к акционерам «Газпрома». Сейчас Росимущество составляет списки кандидатов в советы директоров госкомпаний, напоминает представитель ведомства, потом кандидатуры будут обсуждаться в администрации президента, после чего решение вынесет правительство. Срок выдвижения кандидатов в совет директоров «Газпрома» истекает во вторник.

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