Транспорт
Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: «Капиталъ» гасит облигации в суде

Держатели облигаций ДВМП отчаялись договориться с компанией о реструктуризации задолженности

УК «Капиталъ» и банк «Приморье» требуют деньги через суд
Держатели облигаций ДВМП отчаялись договориться с компанией о реструктуризации задолженности
Держатели облигаций ДВМП отчаялись договориться с компанией о реструктуризации задолженности
Fesco

Двое держателей рублевых облигаций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная структура группы Fesco) – УК «Капиталъ» и дальневосточный банк «Приморье» – требуют от него более 120 млн руб. «Капиталъ» подал иск к ДВМП в Арбитражный суд Москвы почти на 63 млн руб. в июне 2016 г., а «Приморье» – на 62,3 млн руб. в сентябре. Это следует из базы данных судов. В ноябре суд удовлетворил иск «Капитала» (ДВМП подало апелляционную жалобу), иск «Приморья» еще не рассмотрен.

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