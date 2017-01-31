Держатели облигаций ДВМП отчаялись договориться с компанией о реструктуризации задолженности

Двое держателей рублевых облигаций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная структура группы Fesco) – УК «Капиталъ» и дальневосточный банк «Приморье» – требуют от него более 120 млн руб. «Капиталъ» подал иск к ДВМП в Арбитражный суд Москвы почти на 63 млн руб. в июне 2016 г., а «Приморье» – на 62,3 млн руб. в сентябре. Это следует из базы данных судов. В ноябре суд удовлетворил иск «Капитала» (ДВМП подало апелляционную жалобу), иск «Приморья» еще не рассмотрен.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров