Держатели облигаций ДВМП отчаялись договориться с компанией о реструктуризации задолженности
Fesco
Двое держателей рублевых облигаций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная структура группы Fesco) – УК «Капиталъ» и дальневосточный банк «Приморье» – требуют от него более 120 млн руб. «Капиталъ» подал иск к ДВМП в Арбитражный суд Москвы почти на 63 млн руб. в июне 2016 г., а «Приморье» – на 62,3 млн руб. в сентябре. Это следует из базы данных судов. В ноябре суд удовлетворил иск «Капитала» (ДВМП подало апелляционную жалобу), иск «Приморья» еще не рассмотрен.