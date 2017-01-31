Пумпянский продаст 13,4% ТМК, чтобы расплатиться с ВТБ

Основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский продаст 13,4% акций компании, чтобы исполнить колл-опцион ВТБ на аналогичный пакет акций. Об этом сообщила компания. За пакет Пумпянский может выручить 10,3 млрд руб., по нижней границе размещения, по данным источников «Ведомостей». На Московской бирже 13,4% ТМК стоят 11,5 млрд руб.

Все вырученные от продажи акций деньги Пумпянский направит на выкуп 13,4% акций компании у ВТБ. ВТБ купил долю в ТМК в декабре 2015 г. - 8% летом 2016 г. банк увеличил долю до 13,44% сумма сделки оценивалась в 10 млрд руб. В результате сделки доля Пумпянского не изменится. Через TMK Steel Holding Limited бизнесмен владеет 65,05%. Новый владелец 13,44% акций не сможет продать их в течение 180 дней.

Представители ТМК и ВТБ от комментариев отказались.

ТМК сообщала о праве выкупить акции обратно. Сделка между ТМК и ВТБ обеспечивает финансирование в удобной для нее форме, говорил летом 2016 г. представитель ВТБ. Источник, близкий к одной из сторон сделки, уточнял, что в процессе обратного выкупа цена будет не ниже цены размещения допэмиссии. Срок реализации опциона собеседники тогда не раскрыли. С августа 2016 г. ТМК на Московской бирже подорожала вдвое, до 85,7 млрд руб.

Для ТМК банк стал хорошим инвестором, позволил по сути перекредитоваться под низкий процент, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Доходность по бумаге у ВТБ составила за 13 месяцев 3% годовых, подсчитал он. Тогда как обычно банки дают среднесрочный кредит под 10-12% годовых. Но в ситуации, в которой ТМК была к концу 2015 г., нормальный кредит было бы привлечь сложно, отмечает эксперт.

В 2015 г. чистый долг сократился до $2,49 млрд, но долговая нагрузка выросла до 3,92 EBITDA. Компанию подводит неблагоприятная конъюнктура из-за снижения цены нефти и падения курса рубля – 77,2% выручки ($3,2 млрд) ТМК в прошлом году принесли продажи в России. Есть ли у ТМК ковенанты, ограничивающие максимальный размер долга, компания не раскрывает.