ФАС выдала предупреждение «Роснефти» и «дочке» «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 27 января 2017 г. выдала предупреждения «Роснефти» и «Газпром газэнергосети», сообщило ведомство. Нарушение выразилось в создании дискриминационных условий и ущемлении интересов неопределенного круга потребителей – в частности, компании нерегулярно и неравномерно продавали товар на бирже, говорится в пресс-релизе. ФАС предупредила эти компании о необходимости продавать на бирже не менее 10% от производимого бензина. Речь идет о продажах в декабре 2016 г. и январе 2017 г., сказал начальник управления ФАС Дмитрий Махонин.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров