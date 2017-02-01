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Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: ФАС недосчиталась бензина

ФАС выдала предупреждение «Роснефти» и «дочке» «Газпрома»

Компании нерегулярно и неравномерно продают бензин на бирже, считает ведомство
ФАС недосчиталась бензина
ФАС недосчиталась бензина
Д. Абрамов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 27 января 2017 г. выдала предупреждения «Роснефти» и «Газпром газэнергосети», сообщило ведомство. Нарушение выразилось в создании дискриминационных условий и ущемлении интересов неопределенного круга потребителей – в частности, компании нерегулярно и неравномерно продавали товар на бирже, говорится в пресс-релизе. ФАС предупредила эти компании о необходимости продавать на бирже не менее 10% от производимого бензина. Речь идет о продажах в декабре 2016 г. и январе 2017 г., сказал начальник управления ФАС Дмитрий Махонин.

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