ФАС выдала предупреждение «Роснефти» и «дочке» «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 27 января 2017 г. выдала предупреждения «Роснефти» и «Газпром газэнергосети», сообщило ведомство. Нарушение выразилось в создании дискриминационных условий и ущемлении интересов неопределенного круга потребителей – в частности, компании нерегулярно и неравномерно продавали товар на бирже, говорится в пресс-релизе. ФАС предупредила эти компании о необходимости продавать на бирже не менее 10% от производимого бензина. Речь идет о продажах в декабре 2016 г. и январе 2017 г., сказал начальник управления ФАС Дмитрий Махонин.