McDonald’s замедлит рост сети в России

В 2017 г. McDonald’s планирует открыть около 50 собственных и партнерских ресторанов, рассказал президент компании в России Хамзат Хасбулатов. По его словам, годом ранее российская сеть выросла на 73 ресторана, в том числе 65 собственных и восемь по франшизе, хотя в начале года компания заявляла о планах открыть лишь 60 заведений. В этом году McDonald’s дает свободу франчайзи и дальнейшее увеличение числа точек сети будет зависеть от партнеров, уточнил Хасбулатов.

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