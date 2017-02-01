McDonald’s замедлит рост сети в России

В России у McDonald’s пока три партнера с 92 ресторанами
ALEXANDER NEMENOV / AFP
В 2017 г. McDonald’s планирует открыть около 50 собственных и партнерских ресторанов, рассказал президент компании в России Хамзат Хасбулатов. По его словам, годом ранее российская сеть выросла на 73 ресторана, в том числе 65 собственных и восемь по франшизе, хотя в начале года компания заявляла о планах открыть лишь 60 заведений. В этом году McDonald’s дает свободу франчайзи и дальнейшее увеличение числа точек сети будет зависеть от партнеров, уточнил Хасбулатов.