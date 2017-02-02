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Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Ротация в «Лукойле»

В топ-менеджменте «Лукойла» произошел целый ряд кадровых назначений

Это плановая ротация управленческого состава, сообщает компания
Как правило, компании проводят ротацию кадров раз в 3–4 года, чтобы люди могли взглянуть на стоящие перед ними задачи по-новому
Как правило, компании проводят ротацию кадров раз в 3–4 года, чтобы люди могли взглянуть на стоящие перед ними задачи по-новому
Е. Разумный / Ведомости

Первым вице-президентом «Лукойла» стал Александр Матыцын, ранее занимавший пост старшего вице-президента по финансам, сообщила компания. Работавший первым вице-президентом по экономике и финансам Сергей Кукура назначен советником президента компании Вагита Алекперова. Вице-президент по нефтепереработке Вадим Воробьев переведен на должность старшего вице-президента по поставкам и продажам, а возглавлявший «Лукойл-Ухтанефтепереработку» Рустем Гималетдинов назначен вице-президентом по нефтепереработке. На место Гималетдинова назначен Алексей Иванов, до этого работавший начальником департамента технологии и производственного планирования, говорится в пресс-релизе. Это плановая ротация управленческого состава, сказано в сообщении.

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