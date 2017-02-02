В топ-менеджменте «Лукойла» произошел целый ряд кадровых назначений

Как правило, компании проводят ротацию кадров раз в 3–4 года, чтобы люди могли взглянуть на стоящие перед ними задачи по-новому

Первым вице-президентом «Лукойла» стал Александр Матыцын, ранее занимавший пост старшего вице-президента по финансам, сообщила компания. Работавший первым вице-президентом по экономике и финансам Сергей Кукура назначен советником президента компании Вагита Алекперова. Вице-президент по нефтепереработке Вадим Воробьев переведен на должность старшего вице-президента по поставкам и продажам, а возглавлявший «Лукойл-Ухтанефтепереработку» Рустем Гималетдинов назначен вице-президентом по нефтепереработке. На место Гималетдинова назначен Алексей Иванов, до этого работавший начальником департамента технологии и производственного планирования, говорится в пресс-релизе. Это плановая ротация управленческого состава, сказано в сообщении.