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Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Адресная поддержка

Проекты на Дальнем Востоке должны получать поддержку выборочно, считают потребители энергии

Средства на это можно получить не только за счет тарифа, но и за счет дивидендов госкомпаний
Снизить тарифы поможет и использование внутренних резервов «РАО ЭС Востока»
Снизить тарифы поможет и использование внутренних резервов «РАО ЭС Востока»
РАО ЭС Востока

В конце 2016 г. президент Владимир Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке. Сделать это предполагается за счет надбавки к цене на мощность для промышленных потребителей ценовых зон Европы и Сибири. Распоряжаться собранными средствами будет «Русгидро». В 2017–2019 гг. компания сможет получить 29,5 млрд руб., приводила расчеты ФАС. Надбавка к цене на мощность в первой и второй ценовых зонах может оказаться даже выше – 30–46 млрд руб., считает Сообщество потребителей энергии. Об этом в письме от 21 декабря 2016 г. премьер-министру Дмитрию Медведеву написал директор сообщества Василий Киселев («Ведомости» ознакомились с документом, его подтвердил представитель сообщества).

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