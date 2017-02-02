Проекты на Дальнем Востоке должны получать поддержку выборочно, считают потребители энергии

Средства на это можно получить не только за счет тарифа, но и за счет дивидендов госкомпаний

В конце 2016 г. президент Владимир Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке. Сделать это предполагается за счет надбавки к цене на мощность для промышленных потребителей ценовых зон Европы и Сибири. Распоряжаться собранными средствами будет «Русгидро». В 2017–2019 гг. компания сможет получить 29,5 млрд руб., приводила расчеты ФАС. Надбавка к цене на мощность в первой и второй ценовых зонах может оказаться даже выше – 30–46 млрд руб., считает Сообщество потребителей энергии. Об этом в письме от 21 декабря 2016 г. премьер-министру Дмитрию Медведеву написал директор сообщества Василий Киселев («Ведомости» ознакомились с документом, его подтвердил представитель сообщества).