Авиакомпания Nordwind в конце марта может перейти из аэропорта «Шереметьево» во «Внуково»

С летнего сезона (начинается в конце марта) авиакомпания «Северный ветер» (летает под брендом Nordwind) может перейти в аэропорт «Внуково», рассказали менеджер компании и близкий к ней человек. Может быть перебазирован как весь парк, так и его часть, переговоры с «Внуково» ведутся, говорят собеседники. Такая возможность рассматривается, решение еще не принято, подтверждает представитель Nordwind. Его коллега из «Внуково» от комментариев отказался. Но на сайте аэропорта в разделе «расписание» говорится, что Nordwind в предстоящем летнем сезоне (с конца марта до конца октября) будет летать из «Внуково» на восемь иностранных курортов (в Греции, Турции, Таиланде, Доминикане, Вьетнаме, Иордании и Тунисе).