Reckitt Benckiser хочет купить Mead Johnson за $16,7 млрд

Британская корпорация Reckitt Benckiser Group ведет переговоры о приобретении американского производителя детского питания Mead Johnson Nutrition. О готовящемся поглощении сообщила The Wall Street Journal, после чего Reckitt Benckiser подтвердила эту информацию. Сейчас компании «проводят юридическую оценку и обсуждают условия сделки», но это не означает, что сделка обязательно состоится, говорится в заявлении Reckitt Benckiser.

Стороны «очень близки» к совершению сделки, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Сделка с Mead Johnson может оживить бизнес Reckitt в США и Азии. В последнее время ситуация на развивающихся рынках складывается для компании неблагоприятно. В частности, замедление продаж в России негативно повлияло на ее выручку. А один из менеджеров в Южной Корее был приговорен к тюремному заключению за выпуск в продажу токсичных дезинфицирующих средств, вызывавших смертельные поражения легких. Это привело к бойкоту продукции Reckitt корейцами, кроме того, компании пришлось выплатить компенсацию в 300 млн фунтов ($375 млн).