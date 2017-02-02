Агропром

Reckitt Benckiser хочет купить Mead Johnson за $16,7 млрд

Приобретение производителя детского питания стало неожиданным шагом британской корпорации
Mead Johnson производит различные питательные продукты, в том числе детские смеси
Mead Johnson производит различные питательные продукты, в том числе детские смеси
Andy Wong / AP

Британская корпорация Reckitt Benckiser Group ведет переговоры о приобретении американского производителя детского питания Mead Johnson Nutrition. О готовящемся поглощении сообщила The Wall Street Journal, после чего Reckitt Benckiser подтвердила эту информацию. Сейчас компании «проводят юридическую оценку и обсуждают условия сделки», но это не означает, что сделка обязательно состоится, говорится в заявлении Reckitt Benckiser.

Стороны «очень близки» к совершению сделки, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Сделка с Mead Johnson может оживить бизнес Reckitt в США и Азии. В последнее время ситуация на развивающихся рынках складывается для компании неблагоприятно. В частности, замедление продаж в России негативно повлияло на ее выручку. А один из менеджеров в Южной Корее был приговорен к тюремному заключению за выпуск в продажу токсичных дезинфицирующих средств, вызывавших смертельные поражения легких. Это привело к бойкоту продукции Reckitt корейцами, кроме того, компании пришлось выплатить компенсацию в 300 млн фунтов ($375 млн).

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