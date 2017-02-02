Завод «Мечела» может быть остановлен на 90 суток

Росприроднадзор выявил загрязнение заводами «Мечел-кокса» в Челябинске атмосферы города вредными веществами второго класса опасности с превышением допустимых нормативов. Первого февраля ведомство приняло решение об остановке осуществлявшей выбросы технической установки завода, говорится в сообщении Росприроднадзора.

Такой мере в отношении «Мечел-кокса» предшествовало возбуждение дела об административном правонарушении по статье «нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ». В связи с очередным введением в Челябинске режима неблагоприятных метеорологических условий 2-го класса Росприроднадзором проводятся проверки крупных предприятий города на предмет сокращения вредных выбросов в атмосферу, отмечает ведомство.

С момента введения режима неблагоприятных метеоусловий челябинским управлением Росприроднадзора активно велись измерения по выявлению вредных веществ в атмосфере города, сообщило ведомство. На сайте челябинского управления Росприроднадзора говорится, что прогнозы неблагоприятных метеорологических условий составляются для города в целом и для отдельных источников. Это позволяет разрабатывать комплекс мер для каждого предприятия индивидуально.

В результате в объеме проб, отобранных в контрольных точках 31 января в зоне влияния «Мечел-кокса» (всего более 40 измерений), было выявлено превышение допустимых концентраций фенола, говорится в сообщении. Сейчас ведомство готовит документы в Челябинский районный суд для приостановления деятельности предприятия на 90 суток.

«Мечел-кокс» не согласен с решением Росприроднадзора и будет оспаривать его в суде, ответил представитель компании. В зоне влияния завода находятся и другие потенциальные источники выбросов фенола в атмосферу, а в указанный день отбора проб ветер был юго-восточный, то есть дул от точки контроля в направлении предприятия, а не наоборот, объяснил он. Соответственно, в пробах не может быть выбросов «Мечел-кокса», заверил он. Более того, в тот же день, 31 января, в той же контрольной точке производились замеры независимой аккредитованной лабораторией, по результатам которых превышений по загрязняющим веществам не зарегистрировано, сказал представитель «Мечел-кокса».

В состав «Мечел-кокса» входят более десяти цехов и подразделений. Основной продукт — металлургический кокс, вырабатываемый на восьми коксовых батареях. За 2015 г. продажа кокса и коксохимической продукции принесла «Мечелу» 11,8 млрд руб. (общая выручка — 253,1 млрд руб.).

Исходя из значимости предприятия как для для экономики региона, так и для государства в целом, дело для «Мечела» закончится минимальными последствиями, уверен адвокат Адвокатской палаты Москвы Михаил Черба. В худшем случае предприятие отделается небольшим штрафом, а в суд с его стороны будут предоставлены доказательства того, что все оборудование работает исправно, неисправное исправлено и соответствует всем нормам, нарушений нет, считает он. Вменяемые компании нарушения могут повлечь штраф от 1000 до 2000 руб. для должностных лиц, от 10 000 до 20 000 руб. - для юридических, говорит Черба.

Статья также предусматривает остановку предприятия на 90 суток, но до этого вряд ли дойдет, отмечает адвокат, поэтому стоит говорить о формальности: есть нарушение, которое невозможно скрыть от общественности, и есть Росприроднадзор, который обязан подобные нарушения выявлять и пресекать.

Установка должна быть остановлена с момента вступления в силу соответствующего решения Росприроднадзора, оно не нуждается в подкреплении решением суда, говорит старший юрист адвокатского бюро А2 Мария Понаморева.

Если остановится весь «Мечел-кокс», то «Мечелу» придется поставлять коксующийся уголь с московского предприятия, а это увеличит себестоимость на 1500 руб за тонну, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Но скорее всего будет остановлена лишь часть производства на челябинской площадке, считает Худалов, только коксо-химическое производство. Это при самом худшем развитии событий может снизить выручку «Мечела» лишь на 0,5%, что для компании будет не заметно, полагает он.