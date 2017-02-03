Президент Владимир Путин не исключил возвращения к «Южному потоку», чтобы обеспечить Венгрию газом

Контракт на поставку газа действует до 2021 г., затем может быть продлен
ATTILA KISBENEDEK / AFP
Это окончательное решение, «Южный поток» закрыт», – говорил председатель правления Алексей Миллер в интервью «России 24» в конце 2014 г. В четверг президент Владимир Путин не исключил возможности возвращения к проекту, чтобы обеспечить Венгрию газом, передал «Интерфакс». «Вопрос чисто экономического характера. <...>Мы не собираемся обижаться на ту же Болгарию, на какие-то другие страны за то, что они не нашли в себе мужества в свое время противостоять решениям Еврокомиссии, если готовы вернуться к этому – мы готовы тоже со своей стороны. Но нам нужны гарантии. Мы больше не можем и не хотим нести убытки», – говорил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Орбан напомнил, что Венгрия была заинтересована в реализации «Южного потока».