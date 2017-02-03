Промышленность

Шинные концерны зафиксировали в конце 2016 г. всплеск продаж в России

Они ожидают, что рост рынка продолжится в 2017 г.
Рост спроса в IV квартале зафиксировала Pirelli
Рост спроса в IV квартале зафиксировала Pirelli
Hoch Zwei / Zuma / TASS

Российские продажи Nokian Tyres (заводы в России и Финляндии) в IV квартале 2016 г. увеличились на 44%. Россия впервые за несколько лет стала основным драйвером роста продаж компании, говорит исполняющий обязанности президента и CEO Nokian Tyres Андрей Пантюхов, чьи слова приводятся в сообщении компании. Общие продажи Nokian Tyres за этот период выросли на 9,1% до 460,7 млн евро, а по итогам года – на 2,3% до 1,39 млрд евро. Доля России и СНГ в общих чистых продажах в 2016 г. снизилась на 1,1 п. п. до 16%, а сами продажи – на 3,6%, по данным компании.

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