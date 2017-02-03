Транспорт

Бывший гендиректор Brunswick Rail выкупит компанию

Вся лизинговая компания оценена в $25 млн, бывшему директору Владимиру Лелекову придется разобраться с $658 млн долга
Brunswick Rail – лизинговая компания, которая имеет почти 26 000 вагонов
Brunswick Rail – лизинговая компания, которая имеет почти 26 000 вагонов
А. Гордеев / Ведомости

Компания бывшего директора Brunswick Rail Владимира Лелекова Amalgam Rail Investment Ltd. покупает 100% Brunswick Rail. Оператор вчера сообщил, что акционеры согласились продать 100% компании Amalgam Rail Investment. Кто стоит за этой структурой, Brunswick Rail не раскрыла. «Ведомостям» об этом рассказали человек, знакомый с топ-менеджером Amalgam Rail Investment, и человек, близкий к одной из сторон сделки. Стоимость сделки составила около $25 млн, знают человек, близкий к продавцам актива, и один из интересантов покупки Brunswick Rail. Связаться с Лелековым не удалось. ФАС сделку еще не одобрила.

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