Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Новый «Живой офис»

Фирмы, близкие к банкротящемуся торговцу канцтоварами, получили почти 100 госконтрактов

Компания «Живой офис» и ее хозяева задолжали банкам больше 200 млн рублей
Близкие к «Живому офису» компании по-прежнему занимаются продажей канцтоваров корпоративным клиентам
Близкие к «Живому офису» компании по-прежнему занимаются продажей канцтоваров корпоративным клиентам
Pixabay

О том, что близкие к «Живому офису» компании по-прежнему занимаются продажей канцтоваров корпоративным клиентам, рассказал представитель «Финама», одного из основных кредиторов. По его словам, компании работают теперь под новым брендом «Центр офисного обслуживания». В новую группу, по данным «Финама», входят компании «Центр офисного обслуживания», «Бюджет-сервис», «Закупочный центр» и «Риф». У «Центра офисного обслуживания» есть сайт, на котором юрлица могут сделать заказ.

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