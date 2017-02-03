Фирмы, близкие к банкротящемуся торговцу канцтоварами, получили почти 100 госконтрактов

О том, что близкие к «Живому офису» компании по-прежнему занимаются продажей канцтоваров корпоративным клиентам, рассказал представитель «Финама», одного из основных кредиторов. По его словам, компании работают теперь под новым брендом «Центр офисного обслуживания». В новую группу, по данным «Финама», входят компании «Центр офисного обслуживания», «Бюджет-сервис», «Закупочный центр» и «Риф». У «Центра офисного обслуживания» есть сайт, на котором юрлица могут сделать заказ.

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