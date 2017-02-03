Мантуров номинирован в совет директоров «Газпрома»

Министр промышленности и торговли сменит в нем бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева

В совет директоров «Газпрома» выдвинут министр промышленности и торговли Денис Мантуров, следует из документов компании. Других новых кандидатур в перечне нет.

Избрать совет в новом составе акционерам «Газпрома» предстоит на годовом общем собрании, которое пройдет 30 июня.

Совет директоров «Газпрома» состоит из 11 человек. В качестве представителей государства вновь номинированы предправления Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента Виктор Зубков, Мантуров, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и предправления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, независимые директора Тимур Кулибаев, Виктор Мартынов и Владимир Мау, следует из распоряжения правительства. В список также вошли заместители предправления «Газпрома» Виталий Маркелов и Михаил Середа.

Мантуров займет в совете место бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, арестованного 15 ноября прошлого года. Несколько чиновников и человек, близкий к акционерам компании, в начале недели говорили, что Улюкаева заменит новый министр экономического развития Максим Орешкин. Но его кандидатуру не согласовал первый вице-премьер Игорь Шувалов, говорил источник в правительстве. Представители Шувалова и «Газпрома» это не комментировали.

Федеральный чиновник рассказывает, что Мантуров сам стремился попасть в совет директоров «Газпрома», президент был не против его кандидатуры, окончательное решение поручил Шувалову. Тот кандидатуру согласовал.

Присутствие Мантурова в совете директоров газовой монополии поможет улучшить взаимосвязи между производителями оборудования и компанией, ускорить крупнейшие инфраструктурные проекты, считает подрядчик.

От «Газпрома» зависят много отраслей промышленности, поэтому Мантуров будет даже больше полезен «Газпрому», чем Орешкин, полагает директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин: «У Орешкина сейчас много аппаратных задач, в том числе сохранить статус министерства в правительстве».