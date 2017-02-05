Инвесторы «Аэрофлота» рассказали, что помешает росту стоимости компании

В 2016 г. «Аэрофлот» на Московской бирже подорожал на 172,5%
М. Стулов / Ведомости
На заседании совета директоров «Аэрофлота» 2 февраля заместитель гендиректора компании Шамиль Курмашов представил доклад «О работе с акционерами и инвесторами», в основу которого легло заказанное консалтинговой компании Ipreo исследование («Ведомости» ознакомились с исследованием, его подлинность подтвердили два человека, близких к совету директоров «Аэрофлота»). Ipreo опросила 12 акционеров «Аэрофлота» из числа иностранных инвестфондов и восемь аналитиков о привлекательных и негативных сторонах инвестиционной истории «Аэрофлота».