Транспорт
Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Риски «Аэрофлота»

Инвесторы «Аэрофлота» рассказали, что помешает росту стоимости компании

Главные риски – необходимость выполнения социальных обязательств и возвращение в Россию иностранных авиакомпаний
В 2016 г. «Аэрофлот» на Московской бирже подорожал на 172,5%
В 2016 г. «Аэрофлот» на Московской бирже подорожал на 172,5%
М. Стулов / Ведомости

На заседании совета директоров «Аэрофлота» 2 февраля заместитель гендиректора компании Шамиль Курмашов представил доклад «О работе с акционерами и инвесторами», в основу которого легло заказанное консалтинговой компании Ipreo исследование («Ведомости» ознакомились с исследованием, его подлинность подтвердили два человека, близких к совету директоров «Аэрофлота»). Ipreo опросила 12 акционеров «Аэрофлота» из числа иностранных инвестфондов и восемь аналитиков о привлекательных и негативных сторонах инвестиционной истории «Аэрофлота».

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