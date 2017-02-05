В РЖД может смениться топ-менеджер, отвечающий за стратегическое развитие

Сергей Мальцев, который с ноября 2015 г. занимает пост старшего вице-президента РЖД и отвечает за стратегическое развитие монополии, может стать советником президента компании либо членом совета директоров РЖД. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к одной из структур РЖД, сотрудник монополии и знакомый с топ-менеджерами компании. РБК со ссылкой на источники сообщил, что Мальцев написал заявление об увольнении. Представитель РЖД это опроверг, а также сам факт ухода из компании. «Мальцев – ценный сотрудник компании, и он действительно проявлял желание уйти из топ-менеджмента компании. Причины – личные», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Но решение пока не принято. Ожидается, что вопрос будет вынесен на совет директоров в конце февраля, объясняет другой.

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