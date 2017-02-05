Транспорт
Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: РЖД сменит стратега

В РЖД может смениться топ-менеджер, отвечающий за стратегическое развитие

Вместо Сергея Мальцева на должность старшего вице-президента уже есть два кандидата
Сергей Мальцев может стать советником президента компании либо членом совета директоров РЖД
Сергей Мальцев может стать советником президента компании либо членом совета директоров РЖД
Александр Астафьев / ТАСС

Сергей Мальцев, который с ноября 2015 г. занимает пост старшего вице-президента РЖД и отвечает за стратегическое развитие монополии, может стать советником президента компании либо членом совета директоров РЖД. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к одной из структур РЖД, сотрудник монополии и знакомый с топ-менеджерами компании. РБК со ссылкой на источники сообщил, что Мальцев написал заявление об увольнении. Представитель РЖД это опроверг, а также сам факт ухода из компании. «Мальцев – ценный сотрудник компании, и он действительно проявлял желание уйти из топ-менеджмента компании. Причины – личные», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Но решение пока не принято. Ожидается, что вопрос будет вынесен на совет директоров в конце февраля, объясняет другой.

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