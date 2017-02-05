Россия может запретить ввоз из Европы инкубационного яйца

Россельхознадзор сообщил о намерении ограничить ввоз в Россию европейского куриного и индюшиного инкубационного яйца, а также мяса птицы – из-за эпидемии птичьего гриппа в Европе. Ограничение на импорт яиц распространится на отдельные административные территории тех стран Евросоюза, которые в недельный срок не предоставят российской стороне дополнительной информации об исполнении рекомендаций кодекса Международного эпизоотического бюро, пишет Россельхознадзор. Запрет на импорт мяса птицы – в случае непредоставления информации – будет введен в отношении всей страны, предупредил Россельхознадзор. Решение может быть принято в течение двух недель, заявила ТАСС представительница Россельхознадзора Юлия Мелано.

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