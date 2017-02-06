Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Домашняя роскошь

Китайцы стали больше тратить на предметы роскоши у себя на родине

Это несет в себе как возможности, так и риски для владельцев дорогих брендов
Цены на товары класса люкс в Китае приблизились к ценам в других странах
Цены на товары класса люкс в Китае приблизились к ценам в других странах
Greg Baker / AP

Китайские потребители товаров класса люкс, когда-то скупавшие часы и сумочки в бутиках Парижа и Нью-Йорка, теперь все чаще приобретают дорогие товары, не выезжая за границу. Рост продаж в КНР фиксируют такие компании, как Richemont, Burberry Group и LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Он может быть связан с политикой китайских властей, обложивших налогом зарубежные покупки граждан, а также с действиями самих владельцев брендов, снижающих цены на свои товары в Китае. Снижение курса юаня и всплеск террористической активности в Европе также удерживают китайцев от зарубежных поездок и покупок, добавляют некоторые аналитики.

Изменение покупательских привычек китайцев — главных потребителей дорогих товаров в мире — открывает владельцам дорогих брендов новые возможности на рынке КНР, но одновременно несет риски для их бизнеса в других странах.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике