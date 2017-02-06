Китайцы стали больше тратить на предметы роскоши у себя на родине

Это несет в себе как возможности, так и риски для владельцев дорогих брендов

Китайские потребители товаров класса люкс, когда-то скупавшие часы и сумочки в бутиках Парижа и Нью-Йорка, теперь все чаще приобретают дорогие товары, не выезжая за границу. Рост продаж в КНР фиксируют такие компании, как Richemont, Burberry Group и LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Он может быть связан с политикой китайских властей, обложивших налогом зарубежные покупки граждан, а также с действиями самих владельцев брендов, снижающих цены на свои товары в Китае. Снижение курса юаня и всплеск террористической активности в Европе также удерживают китайцев от зарубежных поездок и покупок, добавляют некоторые аналитики.

Изменение покупательских привычек китайцев — главных потребителей дорогих товаров в мире — открывает владельцам дорогих брендов новые возможности на рынке КНР, но одновременно несет риски для их бизнеса в других странах.