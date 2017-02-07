Транспорт
Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Полет «Ростеха»

«Ростех» прогнозирует рост своего авиастроительного бизнеса

К 2025 году выручка этого сектора должна увеличиться в 2,6 раза до 1,5 трлн рублей
Наибольший потенциал имеет развитие послепродажного обслуживания, «Вертолеты России» могут попытаться завести на себя сервис машин
Наибольший потенциал имеет развитие послепродажного обслуживания, «Вертолеты России» могут попытаться завести на себя сервис машин
А. Махонин / Ведомости

Правление госкорпорации «Ростех» утвердило стратегию развития авиационного кластера до 2025 г.: ее ключевой целевой ориентир – ежегодный рост выручки кластера в среднем на 11,9% до 2025 г., суммарная выручка к 2025 г. должна превысить 1,5 трлн руб., рассказал представитель госкорпорации. Стратегия 10-летняя, так как писалась в 2016 г., который считается первым годом ее действия, поясняет представитель.

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