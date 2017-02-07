«Ростех» прогнозирует рост своего авиастроительного бизнеса

К 2025 году выручка этого сектора должна увеличиться в 2,6 раза до 1,5 трлн рублей

Правление госкорпорации «Ростех» утвердило стратегию развития авиационного кластера до 2025 г.: ее ключевой целевой ориентир – ежегодный рост выручки кластера в среднем на 11,9% до 2025 г., суммарная выручка к 2025 г. должна превысить 1,5 трлн руб., рассказал представитель госкорпорации. Стратегия 10-летняя, так как писалась в 2016 г., который считается первым годом ее действия, поясняет представитель.