Инвестиции в теплоэнергетику нужно увеличить в 3 раза

Реформа рынка тепла затронет население, так как население – основной потребитель тепла
М. Стулов / Ведомости
Потребность отрасли теплоснабжения в инвестициях оценивается примерно в 250 млрд руб. в год, говорится в презентации Минэнерго к парламентским слушаниям законопроекта о теплоснабжении. 37% этих средств можно получить за счет повышения эффективности теплоснабжения. Сейчас инвестиции оцениваются в 87 млрд руб. в год, говорится в презентации. Уровень обновления фондов теплоэнергетики составляет только 2,7% в год при необходимых 4%.