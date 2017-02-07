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Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Тепла не хватит

Инвестиции в теплоэнергетику нужно увеличить в 3 раза

Иначе тарифы на тепло будут расти, а надежность теплоснабжения – падать, считает Минэнерго
Реформа рынка тепла затронет население, так как население – основной потребитель тепла
Реформа рынка тепла затронет население, так как население – основной потребитель тепла
М. Стулов / Ведомости

Потребность отрасли теплоснабжения в инвестициях оценивается примерно в 250 млрд руб. в год, говорится в презентации Минэнерго к парламентским слушаниям законопроекта о теплоснабжении. 37% этих средств можно получить за счет повышения эффективности теплоснабжения. Сейчас инвестиции оцениваются в 87 млрд руб. в год, говорится в презентации. Уровень обновления фондов теплоэнергетики составляет только 2,7% в год при необходимых 4%.

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