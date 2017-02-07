Основатель Yota Сергей Адоньев вышел из крупного тепличного проекта

Чтобы отказаться от импорта помидоров и огурцов, в России должно ежегодно вводиться в 1,5 раза больше теплиц
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Сергей Рукин стал единственным владельцем УК «Технологии тепличного роста» (ТТР), выкупив у своего партнера Сергея Адоньева 80% долей этой компании. Об этом рассказали «Ведомостям» сам Рукин, директор по продажам и маркетингу ТТР Илья Гамов и Екатерина Лапшина, директор Marsfield (управляет в том числе проектами Адоньева). ТТР объединяет два действующих тепличных комбината в Московской и Тюменской областях: в 2016 г. они выпустили 25 000 т огурцов и помидоров; их совокупная площадь – 27 га. В 2016 г. ТТР также приобрела недостроенный тепличный комплекс «Донская усадьба» в Ростовской области мощностью 11 000 т огурцов и помидоров в год. Также в структуру ТТР входит собственный торговый дом «ТТР трейд», продающий продукцию под собственным брендом «РОСТ» в магазинах основных федеральных ритейлеров России (Metro, «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», «Лента» и др.).