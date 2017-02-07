Клиники «Медси» вернут деньги пациентам, больным гепатитом С, если лечение им не поможет

Модели риск-шеринга позволяют сократить бюджетные расходы и сохранить доступ пациентов к необходимым лекарствам
А. Махонин / Ведомости
Группа компаний «Медси» сообщила, что предложит больным гепатитом C лечение по принципу риск-шеринга: фармкомпания получает деньги за препарат, только если пациент выздоровел. Правда, лечение больной все равно сначала оплачивает, деньги ему возвращаются, если анализ покажет, что вирус не ушел. Соглашение о риск-шеринге есть с «Биокадом», с американской Abbvie – на стадии подписания, говорит медицинский директор «Медси» Павел Богомолов. Представитель «Биокада» подтвердил соглашение, представитель Abbvie отказался от комментариев.