Клиники «Медси» вернут деньги пациентам, больным гепатитом С, если лечение им не поможет

Группа компаний «Медси» сообщила, что предложит больным гепатитом C лечение по принципу риск-шеринга: фармкомпания получает деньги за препарат, только если пациент выздоровел. Правда, лечение больной все равно сначала оплачивает, деньги ему возвращаются, если анализ покажет, что вирус не ушел. Соглашение о риск-шеринге есть с «Биокадом», с американской Abbvie – на стадии подписания, говорит медицинский директор «Медси» Павел Богомолов. Представитель «Биокада» подтвердил соглашение, представитель Abbvie отказался от комментариев.

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