Автоперевозчик требует признать банкротом «Газпромнефть – Северо-Запад»

ООО «ТК Матэкс» подала иск о банкротстве к АО «Газпромнефть - Северо-Запад», следует из базы Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Иск зарегистрирован 6 февраля.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти «Матэкс» требует взыскать с «Газпромнефть - Северо-Запад» 1,1 млн руб. за перевозку нефтепродуктов и 157 00 руб. штрафных санкций. Контракт на перевозку был заключен в 2013 г., «дочка» «Газпрома» не заплатила 1,1 млн руб., что подтверждают акты сверки взаимных расчетов от 30 сентября 2014 г., следует из материалов суда.

В апреле 2015 г. в «ТК Матэкс» была введена процедура наблюдения за долг в 8 млн руб., в сентябре предприятие признали банкротом, суд ввел конкурсное производство. В этом же году «Матэкс» переуступил право требования долга ООО «Транс трейд», которое обратилось в суд. «Транс трейд» принадлежит Алле Гитис, совладельцу и бывшему гендиректору «ТК Матэкс». В июле 2016 г. апелляционный суд отказал в требовании «Транс трейд» к «Газпромнефть - Северо-Запад» из-за того, что сделка по переуступке была признана недействительной. Получить комментарии сторон пока не удалось.

«Газпромнефть - Северо-Запад» - дочерняя структура ПАО «Газпром нефть» (входит в ПАО «Газпром»), которая занимается продажей нефтепродуктов через сеть АЗС «Газпромнефть». Автозаправки предприятия размещены в четырех федеральных округах: в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах. Выручка в 2015 г. - 64, 7 млрд руб., чистая прибыль - 21,4 млрд руб. Компания - ответчик в арбитражном суде по 35 делам на сумму 40,7 млн руб. (все данные - «СПАРК-Интерфакса»). Ранее исков о несостоятельности к компании подано не было.