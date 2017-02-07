Выражение «играть на бирже» в России обрело новый смысл

Крупнейший в России продавец товаров для детей – «Детский мир» разместится на Московской бирже ближе к нижней границе ценового диапазона – 85–87 руб. за акцию, книга заявок закрыта во вторник вечером, рассказали «Ведомостям» три человека, близкие к участникам сделки.

Организаторы изначально ориентировали инвесторов на цену акции «Детского мира» в 85–105 руб., но накануне закрытия книги заявок сузили ориентир. По словам собеседников «Ведомостей», в ходе сбора заявок спрос в 1,5 раза превысил предложение. Однако большая часть заявок была по минимальной цене предложения, уточняет один из них.

По словам двух источников, среди участников сделки не было крупных якорных инвесторов, но были суверенные международные фонды. Примерно 25% заявок – от инвесторов из стран Ближнего Востока и Азии, отмечает другой источник. Поступила заявка от структуры, принадлежащей ОАЭ Mubadala, инвестирующей вместе с партнерами, добавляет один из собеседников. Подала заявку и структура государственного фонда Катара, отмечает человек, знающий детали сделки.

Исходя из нижней границы коридора весь ритейлер оценен минимум в 62,8 млрд руб. Это довольно высокая оценка, говорили источники «Ведомостей» в фондах, интересовавшихся этим IPO. «Детский мир» оценен в 12 прибылей – такой мультипликатор у российских продовольственных ритейлеров, сказал директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Инвесторы «Детского мира» получают возможность вложиться в «быстро растущий актив в розничном секторе, который выигрывает в случае укрепления рубля и восстановления внутреннего потребительского спроса», отмечали аналитики «Уралсиба».

Размер IPO «Детского мира» составит минимум 21,1 млрд руб. Большую часть – 14,2 млрд – получит АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ее доля снизится с 72,6 до 50% плюс 1 акция. Второй крупный продавец – Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation). Его доля сократится с 23,1 до 13,1%, а фонд выручит 6,3 млрд руб. РКИФ стал совладельцем «Детского мира» год назад, заплатив за 23,1% «Детского мира» 9,75 млрд руб. – всю компанию тогда оценили в 42,2 млрд.

Представители инвестбанков, участвовавших в сделке, отказались от комментариев либо вчера вечером были недоступны для журналистов.