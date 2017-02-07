Торговля и услуги

Выражение «играть на бирже» в России обрело новый смысл

Спрос на акции крупнейшего продавца товаров для детей – «Детского мира» – в 1,5 раза превысил предложение
  • Наталья Ищенко,
  • Ирина Скрынник,
  • Илья Усов
  • / Ведомости
А. Гордеев / Ведомости

Крупнейший в России продавец товаров для детей – «Детский мир» разместится на Московской бирже ближе к нижней границе ценового диапазона – 85–87 руб. за акцию, книга заявок закрыта во вторник вечером, рассказали «Ведомостям» три человека, близкие к участникам сделки.

Организаторы изначально ориентировали инвесторов на цену акции «Детского мира» в 85–105 руб., но накануне закрытия книги заявок сузили ориентир. По словам собеседников «Ведомостей», в ходе сбора заявок спрос в 1,5 раза превысил предложение. Однако большая часть заявок была по минимальной цене предложения, уточняет один из них.

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По словам двух источников, среди участников сделки не было крупных якорных инвесторов, но были суверенные международные фонды. Примерно 25% заявок – от инвесторов из стран Ближнего Востока и Азии, отмечает другой источник. Поступила заявка от структуры, принадлежащей ОАЭ Mubadala, инвестирующей вместе с партнерами, добавляет один из собеседников. Подала заявку и структура государственного фонда Катара, отмечает человек, знающий детали сделки.

Исходя из нижней границы коридора весь ритейлер оценен минимум в 62,8 млрд руб. Это довольно высокая оценка, говорили источники «Ведомостей» в фондах, интересовавшихся этим IPO. «Детский мир» оценен в 12 прибылей – такой мультипликатор у российских продовольственных ритейлеров, сказал директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Инвесторы «Детского мира» получают возможность вложиться в «быстро растущий актив в розничном секторе, который выигрывает в случае укрепления рубля и восстановления внутреннего потребительского спроса», отмечали аналитики «Уралсиба».

Размер IPO «Детского мира» составит минимум 21,1 млрд руб. Большую часть – 14,2 млрд – получит АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ее доля снизится с 72,6 до 50% плюс 1 акция. Второй крупный продавец – Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation). Его доля сократится с 23,1 до 13,1%, а фонд выручит 6,3 млрд руб. РКИФ стал совладельцем «Детского мира» год назад, заплатив за 23,1% «Детского мира» 9,75 млрд руб. – всю компанию тогда оценили в 42,2 млрд.

Представители инвестбанков, участвовавших в сделке, отказались от комментариев либо вчера вечером были недоступны для журналистов.

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