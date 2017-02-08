Минэнерго вступилось за дерегулирование цен на газ «Газпрома»

Минэнерго предложило разрешить «Газпрому» продавать газ по нерегулируемым ценам производителям экспортного сжиженного природного газа (СПГ) и продукции газопереработки и газохимии на предприятиях, запущенных после 1 января 2017 г., следует из проекта постановления правительства. Сейчас у экспортеров продукции есть преимущество за счет покупки газа по государственным регулируемым ценам. Это невыгодно для «Газпрома» и страны в целом, поскольку у производителя газа нет стимулов продавать его предприятиям на внутреннем рынке, указано в документе. Специальный механизм установления цены на газ для потребителей, ориентированных на экспорт, позволит сбалансировать интересы поставщиков и потребителей газа, увеличить налоговые поступления в бюджет России, полагает Минэнерго. При этом на внутреннем рынке роста цен выше регулируемых Минэнерго не ожидает. На сколько и за счет каких проектов вырастут поступления в бюджет, представитель Минэнерго не пояснил. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос.

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