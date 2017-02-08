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Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Цену газа определит рынок

Минэнерго вступилось за дерегулирование цен на газ «Газпрома»

Министерство предлагает продавать производителям СПГ и газопереработчикам газ по рыночным ценам
Дерегулирование цен на газ для газопереработки поставит под угрозу новые экспортные проекты
Дерегулирование цен на газ для газопереработки поставит под угрозу новые экспортные проекты
А. Астахова / Ведомости

Минэнерго предложило разрешить «Газпрому» продавать газ по нерегулируемым ценам производителям экспортного сжиженного природного газа (СПГ) и продукции газопереработки и газохимии на предприятиях, запущенных после 1 января 2017 г., следует из проекта постановления правительства. Сейчас у экспортеров продукции есть преимущество за счет покупки газа по государственным регулируемым ценам. Это невыгодно для «Газпрома» и страны в целом, поскольку у производителя газа нет стимулов продавать его предприятиям на внутреннем рынке, указано в документе. Специальный механизм установления цены на газ для потребителей, ориентированных на экспорт, позволит сбалансировать интересы поставщиков и потребителей газа, увеличить налоговые поступления в бюджет России, полагает Минэнерго. При этом на внутреннем рынке роста цен выше регулируемых Минэнерго не ожидает. На сколько и за счет каких проектов вырастут поступления в бюджет, представитель Минэнерго не пояснил. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос.

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