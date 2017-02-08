Минимальная цена на водку может увеличиться на 15 рублей до 205 рублей

Реальная минимальная цена на водку, с которой производители могут заработать, составляет 230–240 руб. за пол-литра

Минфин предлагает повысить минимальные цены на крепкий алкоголь, следует из проекта изменений в приказ, регулирующий цены, опубликованного на портале regulation.gov.ru. Цена у производителя пол-литровой бутылки водки с содержанием спирта 40%, предлагает Минфин, будет минимум 173 руб. (на 4,8% больше, чем сейчас), у оптовика – минимум 178 руб. (+2,2%), в рознице – минимум 205 руб., на 8% выше нынешней (190 руб.).