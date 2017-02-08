Акционеры одобрили разделение Metro Group

Создание независимых компаний должно привести к большим закупкам и переоценке стоимости акций Metro

Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Раздвоение Metro одобрено

Немецкая Metro AG объявила о разделении Metro Group на две равноправные компании. Это решение одобрило 99,95% владельцев голосующих акций на общем ежегодном собрании, отмечается в сообщении компании.