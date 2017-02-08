«Лукойл» просит задуматься о либерализации рынка газа

До сих пор Вагит Алекперов (на снимке слева от предправления «Газпрома» Алексея Миллера) ни разу публично не предлагал что-либо изменить на российском газовом рынке

До сих пор у менеджмента компании не было никаких претензий к «Газпрому»

Сложившиеся с «Газпромом» отношения для нас очень дороги», – говорил в интервью «Ведомостям» в сентябре 2015 г. президент и крупнейший совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. «Не было ни одного дня после подписания соглашений [о стратегическом партнерстве], когда бы нас ограничили по объему добычи, ни зимой, ни летом», – отмечал он. А близкие к компании люди рассказывали «Ведомостям», что «Лукойл» доволен контрактом с «Газпромом» и совсем не настаивает на либерализации газового рынка в отличие от других независимых производителей газа – «Роснефти» и «Новатэка».

Но «Лукойл» все-таки рассчитывает на либерализацию газового рынка. В октябре 2016 г. вице-президент компании по геологоразведке Илья Мандрик написал письмо в Минприроды с предложениями к разрабатываемому министерством проекту стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2030 г. «Ведомости» ознакомились с документом. Мандрик просит в «список приоритетов госполитики, направленных на повышение конкурентоспособности отрасли» включить «либерализацию газового рынка, а также доступа к шельфу». Как именно и в какие сроки это надо сделать, Мандрик не написал.

Представитель Минприроды подтвердил факт получения от «Лукойла» предложений по доработке стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2030 г., но комментировать их содержание отказался. Как конкретно предлагает «Лукойл» либерализовать газовый рынок – отменить госрегулирование внутренних цен или либерализовать доступ к трубе на внутреннем и экспортном направлениях, – представитель «Лукойла» уточнять не стал.

До сих пор руководство «Лукойла» всегда говорило, что его устраивает формат работы на газовом рынке, отмечает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Например, в мае 2014 г. «Газпром» и «Лукойл» продлили стратегическое партнерство на 10 лет, которое в том числе предусматривало сотрудничество по транспортировке газа «Лукойла» по газотранспортной системе «Газпрома», а также использование транспорта «Лукойла» для транспортировки газпромовской нефти.

Пустите на шельф Одновременно с предложением либерализовать рынок Мандрик предлагает исключить участки недр в акваториях внутреннего и территориальных морей из списка месторождений федерального значения, а также увеличить планку по запасам газа для таких месторождений до 100 млрд куб. м. По мнению Нестерова, это помогло бы включить в аукционную массу месторождения с крупными запасами и дать независимым производителям возможность расширить газовый бизнес.

«Соглашения дали возможность «Лукойлу» добывать больше 20 млрд куб. м [газа]», – говорил Алекперов. В 2015 г. компания добыла 20,3 млрд куб. м сырья, в январе – сентябре 2016 г. – 15,2 млрд куб. м. Запасы газа у «Лукойла» – 1,03 трлн куб. м, а нефти – 20,4 млрд барр. Компания получает от продажи газа на российском рынке 0,7% выручки, или 26 млрд руб., за девять месяцев 2016 г. Для сравнения: «Роснефть» с запасами газа немногим больше – 1,6 трлн куб. м – гораздо лучше монетизирует их. От продажи газа компания получила 2,9% выручки за январь – сентябрь 2016 г., или 148,6 млрд руб.

Именно «Роснефть» вместе с «Новатэком» активно лоббируют либерализацию рынка газа вплоть до отмены монополии «Газпрома» на поставки сырья за рубеж по трубе, разделения самого «Газпрома» на транспортную компанию и добывающую. Впрочем, пока правительство эти идеи не поддержало. «Мы бы хотели иметь возможность продавать газ как внутри страны, так и на экспорт, исходя из сложившейся рыночной цены, получить недискриминационные условия», – говорит менеджер одной из компаний – независимых производителей.

Конечно, «Лукойл» заинтересован в монетизации запасов газа, считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Но документ, в котором компания просит зафиксировать либерализацию, носит формальный характер, полагает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. К тому же не факт, что эти формулировки будут учтены при доработке стратегии.

Трудно сказать, как конкретно предлагает изменить рынок «Лукойл», говорит Гривач: «Это может в том числе касаться и отмены регулирования цен на газ, которая влияет на доходы независимых производителей». Он считает, что российский рынок не монополизирован, ведь независимые поставщики занимают на нем 40%. К тому же проблем с доступом к трубе ни у кого в последние годы не возникает. Замена жесткого госрегулирования тарифов «Газпрома» установлением верхней планки цены на газ для промышленных потребителей могла бы сбалансировать интересы экономики России и независимых производителей газа, послужить развитию конкуренции между поставщиками газа, считает Гривач.

Представители «Газпрома» и «Роснефти» от комментариев отказались, представитель «Новатэка» не ответил на вопросы «Ведомостей».