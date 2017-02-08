Промышленность
Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: «Медполимер» вернулся к «Эскому»

Фармзавод «Медполимер» вернулся в собственность ставропольского «Эскома»

Обе компании проходят процедуру банкротства
«Эском» находится в процедуре банкротства, поэтому права на акции «Медполимера» могут войти в его конкурсную массу
«Эском» находится в процедуре банкротства, поэтому права на акции «Медполимера» могут войти в его конкурсную массу
НПК «Эском»

Ставропольский апелляционный суд отменил решение первой инстанции и вернул 100% акций петербургского ОАО «Фирма «Медполимер» в собственность ставропольского ОАО «Научно-производственный концерн (НПК) «Эском», говорится на сайте суда. Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Возвращения акций добивались члены совета директоров «Эскома» Санжар Назаров и Владимир Надточий и его акционер – кипрская «Самерфилд сервисиз лтд». Первая инстанция отказала им в ноябре 2016 г., но вторая инстанция изменила решение.

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