Перевозчик топлива требует банкротства «Газпромнефть – Северо-Запад»

Выплаты в пользу «Матэкса» были приостановлены в связи с уголовным разбирательством в отношении гендиректора и ряда других лиц по делу о систематическом хищении топлива

ООО «ТК «Матэкс» подало иск о банкротстве к АО «Газпромнефть – Северо-Запад», следует из базы Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Иск зарегистрирован 6 февраля. «Матэкс» через суд требует взыскать с «Газпромнефть – Северо-Запад» 1,1 млн руб. за перевозку нефтепродуктов и 157 000 руб. штрафных санкций. Контракт на перевозку был заключен в 2013 г., «дочка» «Газпрома» не заплатила 1,1 млн руб., что подтверждают акты сверки взаимных расчетов от 30 сентября 2014 г., следует из материалов суда.