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Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Иск из тюрьмы

Перевозчик топлива требует банкротства «Газпромнефть – Северо-Запад»

Совладелец компании-истца осужден за хищения
Выплаты в пользу «Матэкса» были приостановлены в связи с уголовным разбирательством в отношении гендиректора и ряда других лиц по делу о систематическом хищении топлива
Выплаты в пользу «Матэкса» были приостановлены в связи с уголовным разбирательством в отношении гендиректора и ряда других лиц по делу о систематическом хищении топлива
С. Портер / Ведомости

ООО «ТК «Матэкс» подало иск о банкротстве к АО «Газпромнефть – Северо-Запад», следует из базы Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Иск зарегистрирован 6 февраля. «Матэкс» через суд требует взыскать с «Газпромнефть – Северо-Запад» 1,1 млн руб. за перевозку нефтепродуктов и 157 000 руб. штрафных санкций. Контракт на перевозку был заключен в 2013 г., «дочка» «Газпрома» не заплатила 1,1 млн руб., что подтверждают акты сверки взаимных расчетов от 30 сентября 2014 г., следует из материалов суда.

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