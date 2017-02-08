UC Rusal готовит выпуск panda bonds в Шанхае

Она может стать первой российской компанией, выпустившей облигации в юанях на китайском рынке

UС Rusal зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект эмиссии panda bonds общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком на семь лет, сообщила компания.

Panda bonds – облигации, размещаемые иностранными компаниями и банками на внутреннем рынке Китая.

«UС Rusal станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР путем размещения на Шанхайской фондовой бирже», - говорится в сообщении компании. Решение о размещении компания может принять в течение 12 месяцев с момента регистрации проспекта.

Полученные средства будут направлены в том числе на закупку в Китае необходимого сырья для предприятий UС Rusal, сообщила компания.

Одно из условий размещения panda bonds — наличие рейтинга китайского агентства. В 2016 г. рейтинговое агентство China Chengxin Securities Rating Co., Ltd. (CCXR) присвоило UC Rusal корпоративный рейтинг кредитоспособности АА+, прогноз «Стабильный». Кроме UC Rusal о возможном размещении panda bonds заявлял Газпромбанк. В 2015 г. банк получил рейтинг китайского госагентства Dagong.

«Рынок Азии, и в частности Китай, является одним из стратегических направлений для UC Rusal. Именно поэтому в 2010 году мы разместили свои акции на Гонконгской фондовой бирже. <...> Уверен, что планируемый выпуск panda bonds как безрисковый финансовый инструмент станет не менее привлекательным для китайских инвесторов и будет способствовать укреплению многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами», – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора US Rusal Владислава Соловьева.

US Rusal давно работает на на китайском рынке. В 2013 г. она и одна из крупнейших алюминиевых компаний Китая – Chalco – подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. UС Rusal также владеет 33%-ной долей в уставном капитале компании Shenzhen North Investments, дочернем предприятии Norinco, занимающейся сбытом алюминия, сплавов и других цветных металлов на китайском рынке. В июне 2016 г. UС Rusal и Hebei Joy Sense Cable Co. (производитель кабельной продукции из алюминиевых сплавов) подписали соглашение о создании совместного предприятия.