Промышленность
Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Панда-бонды UС Rusal

UC Rusal зарегистрировала программу размещения на Шанхайской бирже на $1,5 млрд.

Она может стать первой компанией из России на китайском публичном рынке
Часть денег от размещения компания потратит на закупку в Китае сырья для предприятий
Часть денег от размещения компания потратит на закупку в Китае сырья для предприятий
Ilya Naymushin / REUTERS

Rusal зарегистрировала на Шанхайской бирже проспект эмиссии облигаций для иностранных компаний на 10 млрд юаней ($1,5 млрд, panda bonds) сроком на семь лет, сообщила компания. «UС Rusal станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР», – говорится в сообщении. Решение о размещении UC Rusal может принять в течение года.

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