UC Rusal зарегистрировала программу размещения на Шанхайской бирже на $1,5 млрд.

UС Rusal зарегистрировала на Шанхайской бирже проспект эмиссии облигаций для иностранных компаний на 10 млрд юаней ($1,5 млрд, panda bonds) сроком на семь лет, сообщила компания. «UС Rusal станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР», – говорится в сообщении. Решение о размещении UC Rusal может принять в течение года.

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