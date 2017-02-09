UC Rusal зарегистрировала программу размещения на Шанхайской бирже на $1,5 млрд.

Часть денег от размещения компания потратит на закупку в Китае сырья для предприятий
Ilya Naymushin / REUTERS
UС Rusal зарегистрировала на Шанхайской бирже проспект эмиссии облигаций для иностранных компаний на 10 млрд юаней ($1,5 млрд, panda bonds) сроком на семь лет, сообщила компания. «UС Rusal станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР», – говорится в сообщении. Решение о размещении UC Rusal может принять в течение года.