Минэнерго предложило схему компенсации снижения энерготарифов на Дальнем Востоке

Надбавка будет распределяться между потребителями ценовых зон пропорционально потребляемой энергии
М. Стулов / Ведомости
Минэнерго предложило механизм, по которому энерготарифы на Дальнем Востоке будут снижаться до среднероссийского уровня. Проект постановления правительства был опубликован на regulation.gov. Закон о снижении тарифов на Дальнем Востоке был принят в конце прошлого года. Компенсировать снижение цен предполагается за счет надбавки к цене мощности для потребителей ценовых зон европейской части России и Урала/Сибири. Размер надбавки в 2017–2019 гг. ФАС оценивала в 29,5 млрд руб.