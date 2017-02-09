Минэнерго предложило схему компенсации снижения энерготарифов на Дальнем Востоке

Минэнерго предложило механизм, по которому энерготарифы на Дальнем Востоке будут снижаться до среднероссийского уровня. Проект постановления правительства был опубликован на regulation.gov. Закон о снижении тарифов на Дальнем Востоке был принят в конце прошлого года. Компенсировать снижение цен предполагается за счет надбавки к цене мощности для потребителей ценовых зон европейской части России и Урала/Сибири. Размер надбавки в 2017–2019 гг. ФАС оценивала в 29,5 млрд руб.

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