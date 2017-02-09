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Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: «Руcгидро» откроет счет

Минэнерго предложило схему компенсации снижения энерготарифов на Дальнем Востоке

Сбыты получат из бюджетов регионов средства, которые «Русгидро» соберет с других российских потребителей
Надбавка будет распределяться между потребителями ценовых зон пропорционально потребляемой энергии
Надбавка будет распределяться между потребителями ценовых зон пропорционально потребляемой энергии
М. Стулов / Ведомости

Минэнерго предложило механизм, по которому энерготарифы на Дальнем Востоке будут снижаться до среднероссийского уровня. Проект постановления правительства был опубликован на regulation.gov. Закон о снижении тарифов на Дальнем Востоке был принят в конце прошлого года. Компенсировать снижение цен предполагается за счет надбавки к цене мощности для потребителей ценовых зон европейской части России и Урала/Сибири. Размер надбавки в 2017–2019 гг. ФАС оценивала в 29,5 млрд руб.

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