Транспорт
Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Россияне разлетались

В январе резко выросли авиаперевозки

Новогодние праздники и низкие цены помогли на четверть увеличить пассажиропоток
Цены на билеты остаются низкими, на многих направлениях они просто демпинговые
Цены на билеты остаются низкими, на многих направлениях они просто демпинговые
Е. Кузьмина / Ведомости

В январе российские авиакомпании увеличили перевозки по сравнению с январем 2016 г. на 23,6% до 6,82 млн человек, рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько. «Если кто-то скажет, что это эффект низкой базы прошлого года, то уместно сравнить показатели с январем 2015 и 2014 гг.: в первом случае рост составил 16%, во втором – 13%», – сказал он. В 2015 и 2014 гг. пассажиропоток российских авиакомпаний достигал исторического максимума – по 92 млн человек. Прошлый год был кризисным для авиации из-за серьезного падения спроса и закрытых для полетов Египта и Турции (чартеры в последнюю разрешили только в августе, когда сезон был на исходе), перевозки в итоге сократились на 3,8% до 88,6 млн пассажиров.

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