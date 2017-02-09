В январе резко выросли авиаперевозки

Цены на билеты остаются низкими, на многих направлениях они просто демпинговые
Е. Кузьмина / Ведомости
В январе российские авиакомпании увеличили перевозки по сравнению с январем 2016 г. на 23,6% до 6,82 млн человек, рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько. «Если кто-то скажет, что это эффект низкой базы прошлого года, то уместно сравнить показатели с январем 2015 и 2014 гг.: в первом случае рост составил 16%, во втором – 13%», – сказал он. В 2015 и 2014 гг. пассажиропоток российских авиакомпаний достигал исторического максимума – по 92 млн человек. Прошлый год был кризисным для авиации из-за серьезного падения спроса и закрытых для полетов Египта и Турции (чартеры в последнюю разрешили только в августе, когда сезон был на исходе), перевозки в итоге сократились на 3,8% до 88,6 млн пассажиров.