В январе резко выросли авиаперевозки

В январе российские авиакомпании увеличили перевозки по сравнению с январем 2016 г. на 23,6% до 6,82 млн человек, рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько. «Если кто-то скажет, что это эффект низкой базы прошлого года, то уместно сравнить показатели с январем 2015 и 2014 гг.: в первом случае рост составил 16%, во втором – 13%», – сказал он. В 2015 и 2014 гг. пассажиропоток российских авиакомпаний достигал исторического максимума – по 92 млн человек. Прошлый год был кризисным для авиации из-за серьезного падения спроса и закрытых для полетов Египта и Турции (чартеры в последнюю разрешили только в августе, когда сезон был на исходе), перевозки в итоге сократились на 3,8% до 88,6 млн пассажиров.

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