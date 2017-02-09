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Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: «Газпром» остался один

В январе «Газпром» один продавал газ на бирже

Независимые производители, на которых в 2016 году пришлось более трети торгов, все меньше заинтересованы продавать на бирже
Развитие биржевой торговли газом в России сдерживает то, что больше 60% газа в России добывает «Газпром»
Развитие биржевой торговли газом в России сдерживает то, что больше 60% газа в России добывает «Газпром»
А. Махонин / Ведомости

Доля «Газпрома» на торгах газом на СПбМТСБ по итогам января впервые достигла 99%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные биржи. Всего было продано 1,13 млрд куб. м. Для сравнения: в целом в 2016 г. на монополию приходилось около 65%, в 2015 г. – 59%, в 2014 г. – 80%. «Роснефть» и «Новатэк» не имеют газа для продажи на бирже, все их объемы продаются по прямым контрактам – об этом они сообщили в письмах ФАС», – поясняет начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. «Лукойл» газ на бирже никогда не продавал, добавил он.

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