«Фосагро» за час продала акции на 15 млрд рублей

Adorabella Limited, бенефициаром которой является семья Гурьевых, продала 4,5% акций «Фосагро» по 2550 руб. за акцию, сообщил в четверг утром российский производитель удобрений. В качестве совместных букраннеров выступили Bank of America Merrill Lynch, Citi, «Сбербанк CIB», «ВТБ капитал».

Часть выручки будет использована для покупки 2,7% акций «Фосагро» у еще одного акционера и члена совета директоров компании - Игоря Антошина по той же цене с учетом расходов на конвертацию и иных расходов. До продажи семье Гурьевых через траст и напрямую принадлежало 50,28% уставного капитала «Фосагро». Таким образом, после сделки Гурьевы потеряют контроль над компанией.

Размещение акций «Фосагро» было проведено в течение кратчайшего срока, передал слова руководителя департамента глобальных рынков «Сбербанк CIB» Андрея Шеметова представитель банка. Формирование книги заявок проведено в течение одного дня, запущено после закрытия рынков 8 февраля, книга заявок была заполнена в течение часа, сказал Шеметов.

Сделка была успешно проведена только с привлечением локальных акций с листингом на Московской бирже, отметил Шеметов, объем сделки составил приблизительно 15 млрд руб., что значительно увеличило долю акций в свободном обращении на московском рынке. В сделке приняли участие как российские, так и иностранные инвесторы, в том числе из США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока, передал через представителя директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Борис Квасов.

Итоговая доля акций в свободном обращении составит более 25%, что может привести к увеличению ликвидности, подчеркивают Квасов и Шеметов. Цена была установлена с минимальным дисконтом в 5,6% к цене закрытия торгов на Московской бирже, отмечают они.

В среду РФПИ объявил об участии в SPO «Фосагро» в консорциуме с шестью ведущими суверенными фондами Азии и Ближнего Востока и ряда других инвесторов. Заявка международных инвесторов подана на $200 млн, большая часть суммы – международные фонды, сказал источник, близкий к размещению. Представитель РФПИ это не комментировал. Исходя из стоимости «Фосагро» на бирже на эти деньги можно купить более 3% ее акций.

Совместно с РФПИ в приобретении миноритарного пакета «Фосагро» участвовали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corporation, а также ведущие фонды стран Ближнего Востока, добавили в четверг в РФПИ.

В среду одна акция «Фосагро» на Московской бирже стоила 2700 руб. В четверг акции компании подешевели почти на 6% до 2545 руб.

После продажи акций структура акционерного капитала «Фосагро» выглядит следующим образом: Adorabella Limited (21,15%), Chlowdwig Enterprises Limited (22,51%), Игорь Антошин (11,88%), Владимир Литвиненко (14,54%), Евгения Гурьева (4,82%).