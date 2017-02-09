«Дочка» «Ростеха» получила в управление 25% «ТНС Энерго»

«ТНС Энерго» переходит от традиционной модели узкой специализации на сбыте электроэнергии к модели комплексного обслуживания клиентов, отмечает гендиректор «ТНС Энерго»

Пакет могут передать в уставный капитал компании, строящей электростанции в Крыму

«Дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт» получила в доверительное управление 25% плюс 1 акцию энергобытовой компании «ТНС Энерго», сообщили компании. Соглашение действует один год с возможностью дальнейшей покупки и передачи пакета в уставный капитал «Технопромэкспорта» в течение этого срока.

Сумма сделки не раскрывается. «Ростеху» принадлежит 51% «Технопромэкспорта», еще 49% владеет президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Эту долю Гинер купил в январе.

Сделка позволит выйти на новый уровень сотрудничества с «ТНС Энерго», основной целью является повышение надежности обеспечения электроэнергией предприятий госкорпорации, приводятся в сообщении слова гендиректора «Технопромэкспорта» Мадины Суюновой. Сделка является одним из примеров частно-государственного партнерства в области энергообеспечения и энергоэффективности, отмечает она.

Участие «Технопромэкспорта» в управлении «ТНС Энерго» предполагает предоставление двух мест в совете директоров компании.

«ТНС Энерго» переходит от традиционной модели узкой специализации на сбыте электроэнергии к модели комплексного обслуживания клиентов, отмечает гендиректор «ТНС Энерго» Дмитрий Аржанов (его слова приводятся в сообщении компании).

Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт» была создана в 2015 г. Сейчас компания ведет строительство двух электростанций в Крыму. Минэнерго в прошлом году не раз отмечало задержки в строительстве станций. Помимо этого «Ростех» просил правительство отдать «Технопромэкспорту» без конкурса право на строительство электростанции в Тамани. Компания даже успела закупить для этих целей четыре турбины у «Сименс технологии газовых турбин», которые позже выставила на продажу с связи с тяжелой финансовой ситуацией.

«ТНС Энерго» управляет 10 энергосбытовыми компаниями в 11 регионах России, все они имеют статус гарантирующих поставщиков. За первое полугодие 2016 г. компания выручила 94,4 млрд руб., чистая прибыль составила 1,1 млрд руб. Контролирующим акционером компании является Дмитрий Аржанов. В четверг капитализация «ТНС Энерго» на Московской бирже – 22,8 млрд руб. Рынок на новость никак не отреагировал, акции компании в течение дня торгуются по цене 1665 руб. за штуку.