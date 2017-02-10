Nordgold объявила о выкупе 9,27% акций у миноритариев из-за недооцененности компании

На обратный выкуп Nordgold может потратить до $118,45 млн
Andrey Rudakov / Bloomberg
Основной владелец Nordgold Алексей Мордашов в 2011 г. решился пойти на первичное публичное размещение акций (IPO) золотодобывающей компании, чтобы привлечь средства на погашение долга и развитие. Предполагалось продать инвесторам до 25% акций золотодобытчика за $1–1,3 млрд, но из-за «сложных условий на рынке» в 2012 г. продать удалось лишь 10,6% и за $292 млн. Итоги торгов первого дня разочаровали гендиректора Nordgold Николая Зеленского: «они не отражают фундаментальную стоимость компании», говорил он. Зеленский сравнивал Nordgold по цене с Polymetal – при сопоставимой добыче последний стоил $6,6 млрд.