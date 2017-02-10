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Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: «Лукойл» уходит с Украины

«Лукойл» продает своей последний актив на Украине

На завод «Карпатнефтехим» уже есть два покупателя
Одной из причин продажи актива может быть непростая политическая ситуация на Украине
Одной из причин продажи актива может быть непростая политическая ситуация на Украине
Завод «Карпатнефтехим»

В феврале антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил бывшему руководителю «Лукойл-Украина» Ильхаму Мамедову через кипрскую Xedrian Holding Ltd приобрести более 50% акций Lukoil Chеmical B.V., которая владеет ООО «Карпатнефтехим», следует из документа комитета. Также АМКУ выдал разрешение британской Techinservice Limited купить более 25% Lukoil Chеmical B.V. После этих сделок «Лукойл» теряет контроль над Lukoil Chеmical, говорится в сообщении ведомства. Представитель «Лукойла» отказался от комментариев.

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