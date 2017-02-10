«Лукойл» продает своей последний актив на Украине

Одной из причин продажи актива может быть непростая политическая ситуация на Украине

На завод «Карпатнефтехим» уже есть два покупателя

Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: «Лукойл» уходит с Украины

В феврале антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил бывшему руководителю «Лукойл-Украина» Ильхаму Мамедову через кипрскую Xedrian Holding Ltd приобрести более 50% акций Lukoil Chеmical B.V., которая владеет ООО «Карпатнефтехим», следует из документа комитета. Также АМКУ выдал разрешение британской Techinservice Limited купить более 25% Lukoil Chеmical B.V. После этих сделок «Лукойл» теряет контроль над Lukoil Chеmical, говорится в сообщении ведомства. Представитель «Лукойла» отказался от комментариев.