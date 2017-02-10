Семья Гурьевых продала на бирже 4,5% акций «Фосагро» на сумму 15 млрд руб. в течение часа

Акции «Фосагро» в объеме 4,5% в рамках SPO на Московской бирже были раскуплены в течение часа
М. Стулов / Ведомости
Акции «Фосагро» в объеме 4,5% в рамках SPO на Московской бирже были раскуплены в течение часа, сумма сделки составила около 15 млрд руб., сообщил в четверг «Сбербанк CIB» со ссылкой на руководителя департамента глобальных рынков банка Андрея Шеметова. В сделке приняли участие как российские, так и иностранные инвесторы, в том числе из США, Великобритании, Европы, Азии и с Ближнего Востока, передал через представителя директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» Борис Квасов. Доля акций в свободном обращении составит более 25%, что может привести к увеличению ликвидности, подчеркивают Квасов и Шеметов. Цена была установлена с минимальным дисконтом в 5,6% к цене закрытия торгов на Московской бирже, отмечают они. На закрытие в среду одна акция «Фосагро» на Московской бирже стоила 2700 руб. В четверг акции подешевели на 6,59% до 2552 руб. Капитализация составила 326,6 млрд руб.