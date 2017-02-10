Минсельхоз рассчитывает на дополнительные 14 млрд рублей для льготного кредитования аграриев

Минсельхоз в случае корректировки бюджета в первом полугодии 2017 г. может получить дополнительные 14 млрд руб. на льготное кредитование аграриев, сообщила директор департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза Наталия Чернецова, выступая на форуме «Где маржа» (цитата по «Интерфаксу»). Минсельхоз, по словам его представителя, действительно попросил у Минфина дополнительные средства, но пока решения об их выделении не принято. Эти деньги позволят дополнительно предоставить аграриям 140 млрд руб. коротких кредитов на сезонные полевые работы, добавил собеседник «Ведомостей».

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