Минсельхоз рассчитывает на дополнительные 14 млрд рублей для льготного кредитования аграриев

Механизм льготного кредитования новый и вызывает у всех его участников много вопросов
Д. Гришкин / Ведомости
Минсельхоз в случае корректировки бюджета в первом полугодии 2017 г. может получить дополнительные 14 млрд руб. на льготное кредитование аграриев, сообщила директор департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза Наталия Чернецова, выступая на форуме «Где маржа» (цитата по «Интерфаксу»). Минсельхоз, по словам его представителя, действительно попросил у Минфина дополнительные средства, но пока решения об их выделении не принято. Эти деньги позволят дополнительно предоставить аграриям 140 млрд руб. коротких кредитов на сезонные полевые работы, добавил собеседник «Ведомостей».