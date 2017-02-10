Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Долги «Здоровых людей»

«Здоровые люди» закрыла большинство аптек

Три ее компании заявили о намерении объявить себя банкротами
Три юрлица сети аптек «Здоровые люди» намерены подать заявления о банкротстве
Три юрлица сети аптек «Здоровые люди» намерены подать заявления о банкротстве
Е.Егоров / Ведомости

Три юрлица сети аптек «Здоровые люди» – ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург пента», ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург МСЦ» и ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург» – намерены подать заявления о банкротстве. Информация об этом 1 февраля опубликована в едином реестре о фактах деятельности юрлиц. В качестве кредиторов они указали около 60 компаний и физлиц, среди которых в основном поставщики лекарств и два банка – Сбербанк и СИАБ.

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