«Здоровые люди» закрыла большинство аптек

Три юрлица сети аптек «Здоровые люди» – ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург пента», ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург МСЦ» и ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург» – намерены подать заявления о банкротстве. Информация об этом 1 февраля опубликована в едином реестре о фактах деятельности юрлиц. В качестве кредиторов они указали около 60 компаний и физлиц, среди которых в основном поставщики лекарств и два банка – Сбербанк и СИАБ.

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