В Петербурге может появиться линия открытого метро

Линия городской электрички может пройти полукольцом с северо-запада на юго-восток по трассам уже существующих железнодорожных путей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект трассировки линии. По данным «Интерфакса», линия будет состоять из 23 станций, в том числе 10 могут появиться рядом со станциями метро. Линия пройдет по маршруту: Юнтолово - транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Лахта - Лахта Центр - Мебельная - Планерная - ТПУ Старая Деревня - Новая Деревня - ТПУ Светлана - Лесной парк - Кушелевская дорога - ТПУ Пискаревка - Охта - Ладожский вокзал - Клочки - Невская застава - Волкуша - Витебский проспект - ТПУ Рощинская - Княжево - Дачное - Ульянка - Лигово - Сосновая Поляна. Это предварительный вариант, проект находится в стадии разработки, подтвердил источник в городской администрации. Объем инвестиций пока не просчитан, работа над новой линией точно не начнется в течение ближайших трех лет, утверждает собеседник «Ведомостей». По его словам, для реализации этой идеи планируется привлечь частный капитал, интерес проявили несколько компаний. Трассировку разработала Группа ЛСР , сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. ЛСР на недавнем совещании выступила с предложением реализовать проект открытого метро, цитирует информагентство заместителя начальника по взаимодействию с органами государственной власти ОЖД Игоря Саковича. ЛСР есть среди потенциальных инвесторов, с которыми обсуждалось участие в проекте, подтвердил источник «Ведомостей» в администрации.

По словам Саковича, стоимость строительства открытого метро в Петербурге может быть сопоставима со стоимостью реализации проекта Московского центрального кольца (МЦК). МЦК протяженностью 54 км стоило, по словам вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, около 100 млрд руб. Движение открылось в сентябре 2016 г.

По словам Саковича, в Петербурге линия пройдет по уже существующим путям, в полосе отвода. «Это существенно дешевле, также позволит избежать пересечения с грузовыми поездами», - цитирует Саковича «Интерфакс». Он также сообщил, что пока только создана рабочая группа по проработке вопроса и «предметный разговор пока вести рано».

«К проекту создания линии открытого метро ЛСР отношения не имеет», - сообщила пресс-служба ЛСР со ссылкой на гендиректора по управлению проектами Бориса Мурашова. В правительстве города идет его обсуждение, как и создание «Аэроэкспресса» от Витебского вокзала до Пулково, но это разные проекты, передал Мурашов. Для «Аэроэкспресса» ЛСР по рекомендации РЖД подготовила проект технико-экономического обоснования трассировки с прибытием на Витебский вокзал, напомнил Мурашов.

Открытое метро - принципиально новый для Петербурга вид транспорта, который может стать менее затратной альтернативой кольцевой линии метрополитена, сообщал комитет по транспорту по результатам встречи вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацыва и вице-губернатора Петербурга Игоря Албина (она состоялась 1 февраля). Власти собираются подготовить технико-экономическое обоснование проекта. По аналогии с МЦК создание открытого метро может стать для Петербурга стратегическим проектом развития федерального масштаба, рассчитывают чиновники. Новый вид транспорта поможет сформировать транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), которые будут включать объекты коммерческой недвижимости, что сделает проект привлекательным для частных инвесторов, говорится в сообщении комитета по транспорту.

Если проект не потребует строительства новых железнодорожных путей, его основная стоимость придется на покупку специального подвижного состава, поэтому его будет легко окупить, полагает начальник аналитического отдела ИК ЛМС Дмитрий Кумановский. С учетом проектирования линии, строительства открытых станций и производства вагонов реализация проекта может занять до 10 лет, оценил он. По мнению Кумановского, такая линия понадобится городу в перспективе и поможет разгрузить транспортные потоки, когда город расширится, но сейчас в ней нет необходимости.