«Роснефть» может продать четыре НПЗ

Налоговый маневр изменил экономику НПЗ: маржинальность снизилась с 6,3% в 2014 г. до 1,8% в 2015 г., пишет Vygon Consulting. В России на начало 2016 г. индекс Нельсона, показатель качества нефтепереработки, только у двух НПЗ превышал 8 (средний для Европы), а в среднем составлял 5,26. Маржа среднего российского НПЗ, если его переместить в Европу, будет отрицательной или близкой к нулю, пишет Vygon Consulting.

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