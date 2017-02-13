Сланцевая революция помогает США догнать Китай в производстве удобрений

В США 1 т мочевины можно с помощью газа произвести в среднем за $130, а в Китае с использованием угля-антрацита – за $180-210

Благодаря дешевому газу их себестоимость на американских заводах может быть в 1,5 раза ниже

Пока президент США Дональд Трамп обещает возродить американское производство и сократить отставание от таких конкурентов, как Китай, этот процесс уже идет полным ходом в области производства удобрений. Так, в США выпуск мочевины – ключевого азотного удобрения – вырос примерно на 10% в 2016 г., а производственные мощности увеличились на 24% благодаря открытию новых и расширению существующих заводов. В то же время в Китае, крупнейшем производителе удобрений в мире, выпуск сократился на 7%, а экспорт – более чем на треть.

Причиной таких перемен стало не повышение пошлин на импорт или призывы «покупать американское», а прежде всего тренды на мировых энергетических рынках.