Семья вице-президента «Лукойла» Кукуры может удвоить земельный банк

Шведская компания Black Earth Farming (BEF) сообщила о подписании рамочного соглашения между своей дочерней структурой Planalto Enterprises Limited (Planalto) и компанией «Волго-донсельхозинвест» о продаже российских структур BEF - компаний «Агро-инвест» и «Агро инвест регионы» (вместе - ГК «Агро-инвест»), а также соглашения по передаче «Волго-донсельхозинвесту» требований по межгрупповым кредитам ГК «Агро-инвест», говорится в сообщении BEF.

«Волго-донсельхозинвест» - структура семьи Кукура, основные активы которой расположены в Липецкой и Волгоградской областях, указано в сообщении BEF. Ранее «Ведомости» выяснили, что «Волго-донсельхозинвест» через Ermonia Enterprises Limited контролирует Алексей Кукура, сын первого вице-президента нефтедобывающей компании «Лукойл» Сергея Кукуры. Бенефициары кипрской компании в реестре на тот момент не раскрывались. 26 декабря 2016 г. 100% долей «Волго-донсельхозинвеста» перешли другой кипрской компании - «Эрнеал лимитед», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Эта компания на 70% принадлежит Сергею Кукуре, 30% - у Алексея Кукуры, по данным кипрского реестра.

Сельскохозяйственный бизнес семьи Кукуры был представлен последние несколько лет «Волгоградской агропромышленной компанией» (ВАПК) в Волгоградской области. Ее земельный банк - 151 600 га, основные выращиваемые культуры - пшеница, рожь, кукуруза, овес и др., указано на ее сайте. В апреле 2016 г. компания занимала 29 строчку рейтинга крупнейших землевладельцев в рейтинге компании BEFL.