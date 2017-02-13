«Газпром» беспокоит украинский транзит

Запасы газа в украинских хранилищах снизились до уровня 8,969 млрд куб. м, говорится в пресс-релизе «Укртрансгаза» в понедельник. Запасы уже на 15,1% меньше, чем в прошлом году, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ТАСС.

«Особенно настораживают оценки некоторых экспертов о том, что активного газа, который может быть реально извлечен из украинских ПХГ, на самом деле осталось всего около 1,5 млрд куб. м. Если вдруг это правда, то ситуация с ПХГ на Украине очень сложная. Вопрос надежности транспортировки Украиной российского газа для европейских потребителей становится все более острым, а до конца отопительного сезона еще два месяца», - сказал Миллер. Он добавил, что Украина все активнее отбирает газ из хранилищ. «С 1 по 12 февраля в среднем за сутки из ПХГ извлекалось около 76 млн куб. м газа - примерно в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В последние пять дней среднесуточный отбор газа из ПХГ превышал 85 млн куб. м», - цитирует ТАСС предправления концерна.

Для покрытия спроса украинских потребителей используется газ, добываемый в стране, - 57 млн куб.м в сутки, импортированный из Европы – 47,8 млн куб. м в сутки, а также накопленный в газохранилищах, говорится в сообщении «Укртрансгаза». В январе из подземных хранилищ Украины было отобрано 2,1 млрд куб. м топлива, напоминает компания. По оперативной информации центрального диспетчерского департамента компании, суточный отбор поддерживается на 10 ПХГ в режиме 71 млн куб. м.

Украина не покупает топливо у «Газпрома» с ноября 2015 г. В 2016 г. страна импортировала газ исключительно с европейского газового рынка, сообщал «Нафтогаз». По сравнению с 2015 г., импорт газа уменьшился на 32% – с 16,4 млрд куб. м до 11,1 млрд куб. м. «Нафтогаз» заявлял, что считает объемы газа, доступные Украине, достаточными для надежного обеспечения украинских потребителей газом в течение всего отопительного сезона.

В декабре Россия и Украина пытались договориться о возобновлении поставок российского газа. Украина была готова приобрести 1,5–4 млрд куб. м газа для собственных потребителей и обеспечения надежного транзита в Европу в осенне-зимний период 2016–2017 гг., говорил министр энергетики Александр Новак. Но украинская сторона настаивала на подписании дополнительного соглашения к действующему контракту и согласовании очередного зимнего пакета (по которому, в частности, в 2015 г. Россия предоставляла Украине скидку на газ постановлением правительства). Россия требовала предоплаты за поставки.

В понедельник антикризисный энергетический штаб предложил кабинету министров Украины ввести режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны из-за снижения запасов угля, передал «Интерфакс». «Остается два выхода для того, чтобы урегулировать (проблему с поставками топлива на ТЭС): или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки», - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире канала «112.Украина».

Получить комментарий «Нафтогаза» пока не удалось.